"Драма с элементами триллера": красивая девушка разгромила такси в Шымкенте

В Сети распространилось видео из Шымкента, на котором эффектная девушка голыми руками разгромила автомобиль сервиса такси. Инцидент прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео из Шымкента, на котором девушка разбила несколько окон в машине такси, завирусилось в соцсетях.

"Очень красивая девушка превращает обычную поездку в таксидраму с элементами триллера. Водитель просто хотел заработать немного денег… Но вместо чаевых получил нервный срыв, коллекцию седых волос. В главной роли - эффектная девушка, которая решила: такси с окнами - это прошлый век", - говорится в описании к видео в паблике 100baksoff_almaty в Instagram.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Шымкента.

"По факту умышленного повреждения чужого имущества полицией возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что по результатам расследования и экспертиз будет принято процессуальное решение.

Добавим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

Ранее в Костанае мужчина не отреагировал на замечание по поводу якобы неправильной парковки и был вынужден заменить два поврежденных колеса. Суд установил виновника, который на момент правонарушения находился в алкогольном опьянении.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!