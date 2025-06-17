Казахстанку оштрафовали за разбитое стекло чужого автомобиля
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В Жамбылской области местную жительницу наказали за нецензурную брань и разбитое стекло чужой машины. Ей назначили штраф в 55 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело о мелком хулиганстве (ч.1 ст.434 КоАП) рассмотрели в Жамбылском районном суде.
Из обстоятельств дела следует, что в начале июня 2025 года в общественном месте одна женщина подошла к другой и ее сыну, выражалась нецензурной бранью, а также разбила стекло автомобиля.
В судебном заседании женщина признала допущенное правонарушение в полном объеме.
Кроме того, обстоятельства совершенного правонарушения подтверждались ее признательными показаниями и протоколом об административном правонарушении.
Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, суд посчитал признание вины и наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установили.
Постановлениями суда казахстанку признали виновной в совершении мелкого хулиганства. Ей назначили административный штраф, при этом суд сократил сумму штрафа на 30% - до 55 тыс. тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
Ранее жительницу Туркестанской области наказали за нарушение порядка на борту международного авиарейса. Ее задержали после прибытия рейса из Сеула в Алматы. По данным авиакомпании, во время полета пассажирка вела себя агрессивно и употребляла нецензурную лексику.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256393-kazahstanku-oshtrafovali-za-razbitoe-steklo-chuzhogo-avtomobilya/
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