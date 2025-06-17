Казахстанку оштрафовали за разбитое стекло чужого автомобиля

В Жамбылской области местную жительницу наказали за нецензурную брань и разбитое стекло чужой машины. Ей назначили штраф в 55 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело о мелком хулиганстве (ч.1 ст.434 КоАП) рассмотрели в Жамбылском районном суде.

Из обстоятельств дела следует, что в начале июня 2025 года в общественном месте одна женщина подошла к другой и ее сыну, выражалась нецензурной бранью, а также разбила стекло автомобиля.

В судебном заседании женщина признала допущенное правонарушение в полном объеме.

Кроме того, обстоятельства совершенного правонарушения подтверждались ее признательными показаниями и протоколом об административном правонарушении.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, суд посчитал признание вины и наличие на иждивении несовершеннолетних детей. Отягчающих обстоятельств не установили.

Постановлениями суда казахстанку признали виновной в совершении мелкого хулиганства. Ей назначили административный штраф, при этом суд сократил сумму штрафа на 30% - до 55 тыс. тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее жительницу Туркестанской области наказали за нарушение порядка на борту международного авиарейса. Ее задержали после прибытия рейса из Сеула в Алматы. По данным авиакомпании, во время полета пассажирка вела себя агрессивно и употребляла нецензурную лексику.