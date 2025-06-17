Благие намерения не уберегли казахстанку от штрафа за нецензурную надпись на авто
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В Костанае было рассмотрено дело об административном правонарушении, связанном с демонстрацией ненормативной лексики, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, специализированный суд по административным правонарушениям Костаная рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с демонстрацией ненормативной лексики в общественном месте.
В ходе разбирательства установлено, что 10 июня 2025 года женщина на кузове своего автомобиля разместила надпись с использованием нецензурных выражений.
"В суде она пояснила, что наклейка была размещена с благими намерениями - якобы для предотвращения ДТП. Подобные предупреждения часто встречаются на грузовом транспорте и не имели целью оскорбить кого-либо.
Тем не менее суд, учитывая, что транспортное средство передвигалось в общественном месте и находилось в поле зрения широкого круга, данное действие квалифицировал как проявление неуважения к окружающим и нарушение общественного порядка", - отметили в суде.
Постановлением суда горожанка привлечена к административной ответственности и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 МРП.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее в специализированном суде по административном правонарушениям Атырау рассмотрели дело о мелком хулиганстве (ч.1 ст.434 КоАП). По данным суда, 12 июня 2025 года гражданин проявил неуважение к окружающим, разместив на своей странице в социальной сети Instagram нецензурную брань. Постановлением суда мужчину признали виновным и арестовали на 15 суток.
Также в Кызылорде водителя наказали за то, что он выражался нецензурной бранью в адрес пешехода. По словам потерпевшего, водитель начал кричать на него из своей машины и требовать, чтобы он переходил дорогу быстрее. В суде нарушитель раскаялся в содеянном.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256471-blagie-namereniya-ne-uberegli-kazahstanku-ot-shtrafa-za-necenzurnuyu-nadpis-na-avto/
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