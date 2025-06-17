Благие намерения не уберегли казахстанку от штрафа за нецензурную надпись на авто

В Костанае было рассмотрено дело об административном правонарушении, связанном с демонстрацией ненормативной лексики, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, специализированный суд по административным правонарушениям Костаная рассмотрел дело об административном правонарушении, связанном с демонстрацией ненормативной лексики в общественном месте.

В ходе разбирательства установлено, что 10 июня 2025 года женщина на кузове своего автомобиля разместила надпись с использованием нецензурных выражений.

"В суде она пояснила, что наклейка была размещена с благими намерениями - якобы для предотвращения ДТП. Подобные предупреждения часто встречаются на грузовом транспорте и не имели целью оскорбить кого-либо.

Тем не менее суд, учитывая, что транспортное средство передвигалось в общественном месте и находилось в поле зрения широкого круга, данное действие квалифицировал как проявление неуважения к окружающим и нарушение общественного порядка", - отметили в суде.

Постановлением суда горожанка привлечена к административной ответственности и ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 МРП.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее в специализированном суде по административном правонарушениям Атырау рассмотрели дело о мелком хулиганстве (ч.1 ст.434 КоАП). По данным суда, 12 июня 2025 года гражданин проявил неуважение к окружающим, разместив на своей странице в социальной сети Instagram нецензурную брань. Постановлением суда мужчину признали виновным и арестовали на 15 суток.

Также в Кызылорде водителя наказали за то, что он выражался нецензурной бранью в адрес пешехода. По словам потерпевшего, водитель начал кричать на него из своей машины и требовать, чтобы он переходил дорогу быстрее. В суде нарушитель раскаялся в содеянном.