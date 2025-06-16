Казахстанца арестовали за мат в Instagram

Жителя Атырау наказали за нецензурную брань на своей странице в Instagram. Ему назначили 15 суток ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о мелком хулиганстве (ч.1 ст.434 КоАП) рассмотрели в специализированном суде по административном правонарушениям Атырау.

"12 июня 2025 года гражданин проявил неуважение к окружающим, разместив на своей странице в социальной сети Instagram нецензурную брань, тем самым совершил мелкое хулиганство", - установил суд.

Вина мужчины в совершении административного правонарушения подтверждалась его признательными показаниями, протоколом об административном правонарушении и другими материалами дела.

Суд при определении меры административного взыскания обстоятельством, смягчающим ответственность, посчитал признание вины и раскаяние в содеянном.

Постановлением суда казахстанца признали виновным в совершении административного правонарушения. На него наложено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Ранее в Кызылорде водителя наказали за то, что он выражался нецензурной бранью в адрес пешехода. По словам потерпевшего, водитель начал кричать на него из своей машины и требовать, чтобы он переходил дорогу быстрее. В суде нарушитель раскаялся в содеянном.