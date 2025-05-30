Бонусы 1200 долларов ежемесячно: казахстанцы поверили и вложились в электросамокаты, но потеряли деньги

Более 200 казахстанцев вложили от 35 до 50 тыс. долларов США в якобы легальный инвестиционный проект, связанный с арендой электросамокатов, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, Департамент АФМ по Кызылординской области пресек деятельность финансовой пирамиды "HRT".

"Организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран", - рассказали в АФМ.

По данным ведомства, для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет "HRT". Основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков.

Более 200 граждан вложили свои средства в размере от 35 до 50 тыс. долларов США, рассчитывая получать ежемесячные бонусы до 1 200 долларов. Общая сумма незаконно полученного дохода превысила 28 млн тенге.

"Следствием установлено, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели две автомашины BMW 530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые с санкции суда наложен арест", - уточнили в АФМ.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды "HRT" в 7 регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области пресекли деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционным проектом "Harmony Rider Technology" (HRT).

По информации АФМ, организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала гражданам ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов США.

Эксперт Юрий Ли предупредил, что инвестиции в самокаты, которые обещают высокие доходы, могут быть финансовой пирамидой. Схема вызвала подозрения из-за несоответствия цен на самокаты реальным рыночным, отсутствия документов о покупке и нереалистично высокой обещанной доходности.