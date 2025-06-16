Блогера арестовали за съемку рекламы на юге Казахстана

В Жамбылской области арестовали блогера, которого обвинили в "агрессивной съемке рекламы", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона. В ходе съемок блогер разбил стекло автомобиля.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДП Жамбылской области, привлечен к ответственности блогер, грубо нарушивший общественный порядок при съемке рекламы одно из супермаркетов.

"Пытаясь привлечь внимание будущих зрителей, он постановочно разбил лобовое стекло автомобиля и на повышенных тонах разговаривал с пассажиркой, тем самым пугая прохожих. Полицией правонарушитель установлен и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

Таким образом агрессивная съемка рекламы супермаркета обернулась для него административным арестом на 10 суток",- сообщили в ДП.

Напомним, несколько дней назад в области Жетісу было рассмотрено уголовное дело в отношении блогера по обвинению в вымогательстве в крупном размере.

В январе этого года в МВД сообщили, что в городе Уштобе области Жетісу сотрудниками полиции задержан местный блогер по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, занимающегося строительством домов для горожан, за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.

Другой блогер был задержан в Костанае. Он находился за рулем автомобиля и совершил ДТП. Медицинское освидетельствование показало наличие опьянения. В результате суд назначил мужчине 20 суток ареста и на 7 лет лишил водительских прав.