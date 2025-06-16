Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Блогера арестовали за съемку рекламы на юге Казахстана

Опубликовано:

Блогер снимает рекламный ролик
Блогер снимает рекламный ролик. Кадр из видео: instagram.com/zhambyl_police

В Жамбылской области арестовали блогера, которого обвинили в "агрессивной съемке рекламы", передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона. В ходе съемок блогер разбил стекло автомобиля.

Как сообщается в Instagram-аккаунте ДП Жамбылской области, привлечен к ответственности блогер, грубо нарушивший общественный порядок при съемке рекламы одно из супермаркетов.

"Пытаясь привлечь внимание будущих зрителей, он постановочно разбил лобовое стекло автомобиля и на повышенных тонах разговаривал с пассажиркой, тем самым пугая прохожих. Полицией правонарушитель установлен и привлечен к ответственности за мелкое хулиганство.

Таким образом агрессивная съемка рекламы супермаркета обернулась для него административным арестом на 10 суток",- сообщили в ДП.

Напомним, несколько дней назад в области Жетісу было рассмотрено уголовное дело в отношении блогера по обвинению в вымогательстве в крупном размере.

В январе этого года в МВД сообщили, что в городе Уштобе области Жетісу сотрудниками полиции задержан местный блогер по подозрению в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, занимающегося строительством домов для горожан, за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.

Другой блогер был задержан в Костанае. Он находился за рулем автомобиля и совершил ДТП. Медицинское освидетельствование показало наличие опьянения. В результате суд назначил мужчине 20 суток ареста и на 7 лет лишил водительских прав.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2256084-blogera-arestovali-za-semku-reklamy-na-yuge-kazahstana/