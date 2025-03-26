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Автодилера оштрафовали на 88 млн тенге за навязывание платных допуслуг в Алматы

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Мужчина продал авто
Автосалон. Иллюстративное фото: Adam Gault/Getty Images

Прокуратурой Алмалинского района был проведен анализ на предмет соблюдения прав потребителей со стороны автосалонов Алматы - выявлены нарушения, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

Как оказалось ряд автосалонов города систематически навязывал клиентам дополнительные услуги (сигнализация, затемнение автостекол, коврики и другие комплектующие за дополнительную оплату).

По информации прокуратуры, автолдилеры тем самым нарушали права клиентов и действующее законодательство.

"На основании акта прокурорского надзора Департаментом по защите и развитию конкуренции города Алматы проведено расследование с привлечением ТОО "Toyota Tsusho Kazakhstan Auto" к административной ответственности по п. 3-1 ст. 159 КоАП РК (монополистическая деятельность) с наложением штрафа на сумму более 88 млн тенге", - заявили в надзорном органе.

В настоящий момент штраф оплачен, добавили в ведомстве.

Навязывание дополнительных услуг потребителям запрещено законодательством, подчеркнули в прокуратуре, а также призвали граждан сообщать о нарушениях.

Ранее мы писали о том, что делать, если навязывают дополнительные товары.

В Казахстане действует закон "О защите прав потребителей", который оберегает покупателей от незаконных действий продавцов.

Согласно закону, любое навязывание дополнительного продукта к основной покупке является нарушением прав потребителя. Обусловливать необходимость дополнительных покупок также является незаконным.

Потребитель, чьи права и законные интересы нарушены, вправе обратиться к продавцу.

В случае нарушения прав потребителя, гражданин может обратиться в территориальные департаменты по защите прав потребителей в своем регионе. Там его проконсультируют и расскажут, что делать в сложившейся ситуации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2230746-avtodilera-oshtrafovali-na-88-mln-tenge-za-navyazyvanie-platnyh-dopuslug-v-amlaty/