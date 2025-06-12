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Полицейских осудили за пытки в туалете в области Ұлытау

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Полицейские
Сотрудник полиции. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В области Ұлытау вынесли приговор трем полицейским, обвиняемым в пытках в здании районного отдела полиции и причинении вреда здоровью потерпевшего, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении трех должностных лиц, обвиняемых в совершении пыток в группе, с причинением средней тяжести вреда здоровью (п.1, 3 ч.3 ст.146 УК РК), рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Ұлытау.

"14 августа 2024 года в ночное время в туалете, расположенном в здании районного отдела полиции Жанааркинского района области Ұлытау, должностные лица, то есть трое сотрудников полиции, действуя группой лиц, подвергли потерпевшего пыткам, умышленно причинив вред здоровью средней тяжести, физические и психические страдания", - установил суд.

Вина подтверждалась показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями экспертиз и другими вещественными доказательствами, исследованными судом.

Прокурор просил назначить каждому обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Подсудимые в суде свою вину не признали и просили их оправдать.

При назначении наказания в суде в отношении двух подсудимых обстоятельствами, смягчающими их уголовную ответственность и наказание, посчитали наличие малолетних детей.

Отягчающими уголовную ответственность и наказание для всех подсудимых признали нарушение принятой ими присяги.

Обвинительным вердиктом суда с участием присяжных заседателей все подсудимые признаны виновными. Каждому назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах сроком на 3 года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, в январе этого года в области Ұлытау окончили расследование в отношении сотрудников полиции Жанааркинского района по факту пыток человека, совершившего административное правонарушение.

В ходе следствия в отношении подозреваемых применялись меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде.

В Алматы вынесли приговор сотрудникам полиции, которых обвиняли в пытках. Их признали виновными в применении пыток в отношении доставленного гражданина в целях получения от него признательных показаний о краже чужого имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2254620-policeyskih-osudili-za-pytki-v-tualete-v-oblasti-lytau/