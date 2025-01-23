Полицейских подозревают в пытках в области Ұлытау

В области Ұлытау окончили расследование в отношении сотрудников полиции по факту пыток человека, совершившего административное правонарушение, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, специальными прокурорами области Ұлытау (Управление досудебного расследования) завершено досудебное расследование в отношении сотрудников полиции Жанааркинского района по факту пыток лица, совершившего административное правонарушение.

В ходе следствия в отношении подозреваемых применены меры пресечения в виде залога и подписки о невыезде.

В настоящее время в соответствии со ст.296 УПК участниками проводится ознакомление с материалами дела, после чего уголовное дело будет направлено в суд.

Ранее в Алматинской области вынесли приговор шестерым сотрудникам правоохранительных органов, которых обвиняли в пытках и превышении полномочий в отношении граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, помещенных в спецприемник. Каждому подсудимому назначили по 3 года лишения свободы.

Также в Карагандинской области двух сотрудников полиции признали виновными в пытках свидетеля, причинивших вред его здоровью. Суд назначил каждому 3 года лишения свободы. Осужденных лишили специальных званий "капитан полиции".