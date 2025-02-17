Полицейских осудили за пытки в Алматы

В Алматы вынесли приговор сотрудникам полиции, которых обвиняли в пытках. Их признали виновными, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Как сообщили в Генпрокуратуре, дело против полицейских расследовал спецпрокурор Алматы.

"Доказано, что 29 марта 2023 года в квартире родственника одного из виновных сотрудников полиции в отношении доставленного гражданина применены пытки в целях получения от него признательных показаний в совершении кражи чужого имущества.

В результате противоправных действий полицейских потерпевшему причинены физические страдания", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Сами обвиняемые признали вину. В итоге суд, учтя процессуальное соглашение о признании вины, приговорил обоих полицейских к лишению свободы на 3 году 6 месяцев условно, установлен пробационный контроль.

Осужденные лишены специальных званий и права работать на государственной службе.

Приговор вступил в законную силу.

"По представлению прокуратуры за отсутствие контроля за деятельностью подчиненных и не надлежащее выполнение служебных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены 10 сотрудников полиции, в том числе 5 руководителей структурных подразделений", - добавили в Генпрокуратуре.

Наказание за пытки в Казахстане

Согласно статье 146 Уголовного кодекса РК, пытки, то есть умышленное причинение физических и (или) психических страданий должностным лицом или лицом, выступающим в официальном качестве, либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия, совершенное с целью получить от пытаемого или другого лица сведения или признания либо наказать его за действие, которое совершило оно или другое лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо или по любой причине, основанной на дискриминации любого характера, наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП (19,6 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 6 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Те же преступления, совершенные:

группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;

неоднократно;

с причинением средней тяжести вреда здоровью;

в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, или несовершеннолетнего, –

наказываются лишением свободы на срок от 4 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Если это же деяние повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего, оно наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ранее в Алматинской области вынесли приговор шестерым сотрудникам правоохранительных органов, которых обвиняли в пытках и превышении полномочий в отношении граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, помещенных в спецприемник. Каждому подсудимому назначили по 3 года лишения свободы.

В прошлом году в области Ұлытау вынесли приговор семи сотрудникам системы КУИС и четырем военнослужащим по делу о применении пыток к 11 осужденным. Их отправили в колонии на сроки от 4 до 6,5 лет.