"Торопиться не стоит": глава Минюста о создании алиментного фонда в Казахстане

Глава Минюста Ерлан Сарсембаев на правчасе в мажилисе рассказал, нужно ли в Казахстане создание государственного алиментного фонда, передает корреспондент NUR.KZ.

Сарсембаев признал, что взыскание алиментов является серьезной проблемой.

"Из общего объема, на который на сегодня следует обратить внимание, это 12 тысяч алиментно обязанных лиц, которые вошли в "красную" зону. По ним ведется точечная работа, я имею ввиду со стороны частных судебных исполнителей и законодательном плане, те механизмы, которые предусмотрены, вплоть до административной и уголовной ответственности, они предусмотрены, но мы понимаем, что это не решение проблем.

Понимаем, что эта мера крайняя, она может быть в какой-то степени жесткая, но в корне она проблему не решает", - отметил он.

Между тем, он не поддерживает идею создания Государственного алиментного фонда.

"Предложение на самом деле неоднократно изучалось, оно тоже имеет определенные свои положительные и отрицательные моменты. До меня уже прорабатывался совместно с заинтересованными госорганами и поддержки в этот вопрос не нашел, в силу того, что это бременем ляжет на республиканский бюджет. Это первое.

Второе. Может сподвигнуть со стороны лиц, обязанных платить алименты, определенные иждивенческое настроения (могут возникнуть – прим. ред.), зная о том, что государство возьмет на свои плечи указанные расходы, их количество может кратно возрасти. И это тоже аргумент того, что на сегодня с этим фондом, с внедрением его торопиться не стоит", - отметил министр.

Напомним, в феврале депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил создать в Казахстане государственный алиментный фонд. По его мнению, это необходимо, поскольку к депутатам часто обращаются женщины, которые не могут взыскать алименты с отцов их общих детей.

Отметим, согласно статье 669 Кодекса РК "Об административных правонарушениях", неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта и исполнительного документа – влечет штраф

для физических лиц в размере 5 МРП, либо административный арест на срок до пяти суток;

для должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов – в размере 20 МРП или административный арест на срок до пяти суток;

для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организаций – в размере 30 МРП, для субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 МРП, для субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП.