Суд Астаны встал на защиту казахстанки в деле об оскорблениях в WhatsApp

Суд встал на защиту казахстанки в деле об оскорблениях в WhatsApp, присудив виновной штраф и возмещение ущерба, передает NUR.KZ со ссылкой на суд Астаны.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Астаны, межрайонным судом по уголовным делам Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении К. по факту оскорбления.

В период с 8 сентября по 20 октября 2024 года подсудимая К. в мобильном приложении WhatsApp отправляла текстовые и аудио сообщения М., где, выражаясь нецензурными словами, в неприличной форме оскорбляла последнюю, унизив тем самым ее честь и достоинство.

Частный обвинитель просила назначить наказание в рамках санкции ст. 131 ч. 1 УК РК, а также взыскать с подсудимой К. в счет возмещения морального вреда 150 000 тенге, представительские расходы в размере 250 000 тенге, а также процессуальные издержки на производство психолого-филологической экспертизы в размере 130 000 тенге.

Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал чистосердечное раскаяние подсудимой и наличие у нее малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

Учитывая смягчающие обстоятельства, суд признал К. виновной по ст. 131 ч. 1 УК, и назначено ей наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (в сумме 73 840 тенге).

Также с осужденной К. в пользу потерпевшей в счет возмещения морального вреда взыскана сумма в размере 100 000 тенге, расходы на представителя в размере 250 000 тенге, расходы на производство экспертизы в размере 130 000 тенге.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Напомним, также ранее мы писали, что житель Жамбылской области получил 20 суток ареста за оскорбление матери. В суде женщина просила строго наказать сына, который повторно в течение года нарушил защитное предписание.

До этого в Жамбылской области оскорбления пассажирки по WhatsApp обернулись уголовным делом для таксиста, но конфликт закончился примирением.

А в Восточно-Казахстанской области местный житель, выпив бутылку водки, дома устроил скандал и оскорбил родную дочь, выражаясь матом в ее адрес. За это мужчина получил предупреждение в суде.