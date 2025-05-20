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Более полумиллиона тенге заплатит казахстанец за сообщения женщине в WhatsApp

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Мужчина со смартфоном
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

Житель Актау заплатит за публичные оскорбления в мессенджере WhatsApp. Его приговорили к штрафу, а также обязали возместить моральный вред, передает NUR.KZ со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по факту оскорбления, совершенного с использованием сетей телекоммуникаций (ч.2 ст.131 УК), рассмотрел Актауский городской суд.

"С 19 июля по 14 ноября 2024 года подсудимый в общем чате мессенджера WhatsApp размещал в адрес потерпевшей оскорбительные сообщения, выраженные в неприличной форме, унизив тем самым ее честь и достоинство", - установил суд.

В этой связи потерпевшая обратилась в суд с жалобой в порядке частного обвинения.

Вина мужчины в совершении инкриминируемых деяний подтверждалась собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей и заключением экспертов.

Подсудимый вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

К смягчающим вину обстоятельствам суд отнес его чистосердечное раскаяние, а отягчающих - не установил.

Суд признал мужчину виновным. Учитывая смягчающие обстоятельства, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге).

Суд взыскал с мужчины в пользу потерпевшей возмещение морального вреда в размере 50 тыс. тенге, расходы на представителя в размере 200 тыс. тенге и расходы на производство психолого-филологической экспертизы в размере 250 тыс. тенге.

Приговор суда уже вступил в законную силу.

Добавим, что по ч.2 ст.131 УК РК оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, наказывается штрафом в размере до 200 МРП (786 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов.

Суд в области Абай рассмотрел дело в отношении казахстанки, которую обвинили по статье о разжигании национальной розни за видеоролики в TikTok, направленные на оскорбление чести и достоинства граждан русской национальности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2247015-bolee-polumilliona-tenge-zaplatit-kazahstanec-za-soobshcheniya-zhenshchine-v-whatsapp/