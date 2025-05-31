Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

12 членов религиозно-экстремистской организации осудили в Астане

Опубликовано:

Здание колонии
Тюрьма. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Астане осудили 12 членов религиозно-экстремистской организации - осужденные получили сроки от 9 до 18 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.

По данным ведомства, 27 мая вступил в законную силу приговор суда в отношении 12 граждан Казахстана по обвинению в организации и участии в деятельности религиозно-экстремистской организации.

"Проведенным следствием установлено, что осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников", - сообщили в КНБ.

Специализированным межрайонным уголовным судом Астаны они приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 18 лет.

В ведомстве отметили, что большинство осужденных лиц уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотических средств.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250894-12-chlenov-religiozno-ekstremistskoy-organizacii-osudili-v-astane/