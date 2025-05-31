12 членов религиозно-экстремистской организации осудили в Астане
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В Астане осудили 12 членов религиозно-экстремистской организации - осужденные получили сроки от 9 до 18 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КНБ.
По данным ведомства, 27 мая вступил в законную силу приговор суда в отношении 12 граждан Казахстана по обвинению в организации и участии в деятельности религиозно-экстремистской организации.
"Проведенным следствием установлено, что осужденные преследовали цель разжигания религиозной розни, распространения террористической и экстремистской идеологии на территории Казахстана, а также занимались вербовкой новых сторонников", - сообщили в КНБ.
Специализированным межрайонным уголовным судом Астаны они приговорены к лишению свободы на сроки от 9 до 18 лет.
В ведомстве отметили, что большинство осужденных лиц уже имели судимости за совершение тяжких преступлений, в том числе убийство сотрудника полиции, разбои, грабежи, похищение человека и сбыт наркотических средств.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250894-12-chlenov-religiozno-ekstremistskoy-organizacii-osudili-v-astane/