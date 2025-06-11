"У меня брат - полковник": женщина устроила погром в Павлодаре

В Павлодаре сняли на видео погром в кафе-кондитерской, который устроила женщина с помощью лома, а кадры сняла ее мать. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

В TikTok опубликовали видео, на котором две женщины заходят в кондитерскую и начинают погром. Автор ролика сообщает, что ее дочери не заплатили за проведенный в помещении ремонт.

"Не заплатили, унижали, теперь мы разобьем свою работу. Вызовем депутата и заберем свои кровно заработанные деньги. Потому что дочь - вдова, ей надо за квартиру платить. Давай я дверь разобью. У меня брат - полковник, сейчас подъедет", - заявила автор видео.

При этом мужчины, которые, по словам автора ролика, должны деньги, на кадрах заявили, что работа не была закончена.

"Нет, вчера надо было отдать. Курбан айт. Вы зачем обманываете? Она же вдова. Она доделала все. Мы не боимся никого. У меня брат - полковник", - возражает женщина.

В конце видео она произносит проклятия в адрес мужчин.

Погром в кафе прокомментировали в пресс-службе ДП Павлодарской области.

"По факту умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества возбуждено административное производство. После сбора необходимой документации материал будет направлен в суд", - сообщили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Атырау женщины устроили погром в зале судебных заседаний, повредив дверь, монитор компьютера и микрофоны. Они были признаны виновными в совершении правонарушения, им назначили наказание в виде административного штрафа.

В прошлом году в Астане пассажиры FlyArystan устроили погром в аэропорту - возмущенные люди сбрасывали предметы со стола сотрудницы авиакомпании. Отмечалось, что из-за ошибки в SMS-оповещении пассажиры опоздали на рейс.