Одна повредила технику, другая ногой выбила дверь: женщины устроили погром в суде в Атырау

В Атырау женщины устроили погром в зале судебного заседания, повредив дверь, монитор компьютера и микрофоны, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дела об административном правонарушении по ч.1 ст.147-1 КоАП в отношении двух женщин рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау.

"В ходе судебного процесса гражданка в зале судебного заседания ударом руки умышленно повредила монитор компьютера и 3 микрофона.

В это же время другая гражданка ударом ноги выбила дверь зала судебного заседания, тем самым умышленно повредила чужое имущество", - установил суд.

Вина женщин доказывалась материалами дела об административном правонарушении.

Постановлениями суда они были признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде административного штрафа.

Постановления суда вступили в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 50 МРП (196 600 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 20 суток.

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