Приговор по делу о хищении 339 млн тенге вынесли в Караганде

В Караганде вынесен обвинительный приговор по факту хищения государственных субсидий на сумму 339 млн тенге, выделенных на удешевление стоимости молока в рамках нацпроекта "Развитие АПК", передает АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, расследование провел Департамент АФМ по Карагандинской области.

"Главы крестьянского хозяйства "DIAS", вступив в сговор с местным ветеринарным врачом, для получения субсидий представляли фиктивные документы о наличии крупного рогатого скота, а также производстве и реализации молочной продукции", - рассказали в АФМ.

Однако фактически в распоряжении крестьянского хозяйства имелась лишь небольшая непригодная к осуществлению производственной деятельности животноводческая база.

Соответственно, производство и переработка молочных изделий в действительности не осуществлялись.

"Часть из похищенных субсидий подозреваемые использовали на приобретение 60 голов племенных быков - производителей мясной породы, в результате чего получили дополнительный преступный доход в виде субсидий в размере 9 млн тенге", - отметили в ведомстве.

Приговором суда подсудимые признаны виновными по ст.190 ч.4 п.2 УК (Мошенничество), ст.218 ч.2 п.1 УК (Легализация денег, полученных преступным путем) и ст.206 ч.3 п.2 УК (Неправомерные уничтожение или модификация информации). Им назначили от 5 до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск управления сельского хозяйства в размере 339 млн тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в СКО завершили досудебное расследование в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 840 млн тенге, выделенных из средств Нацфонда на приобретение оборудования по выращиванию листовых овощей.

Также в СКО главу сельскохозяйственного производственного кооператива подозревают в незаконном получении субсидии для переработки молочной продукции на сумму более 50 млн тенге. Суд сделки по поставке молока признал недействительными.