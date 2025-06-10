"Задушила подушкой своих детей": казахстанку освободили от уголовной ответственности

Суд в Актобе освободил от уголовной ответственности женщину, убившую своих малолетних детей. Она будет проходить лечение в психиатрической клинике, передает "Мой город".

Межрайонный специализированный суд по уголовным делам Актюбинской области вынес постановление в отношении 29-летней жительницы Атырауской области. Она по специальности учитель информатики, до декретного отпуска преподавала в сельской школе.

Теперь женщина будет лечиться в Республиканской психиатрической больнице в Талгаре, где сейчас и находится.

На процессе обвиняемой не было, ее интересы представляли адвокат и брат. Потерпевшей стороной выступал супруг женщины.

Ее обвиняли в совершении преступлении по ч.3 ст.99 "Убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии".

Как установил суд, мать задушила подушкой своих малолетних детей - сына, которому было 3 года, и дочь, ей было 11 месяцев. Все произошло 23 марта в городе Кандыагаш Актюбинской области. Туда женщина приехала к отцу после того, как, находясь у себя дома в Сагизе Атырауской области, она дважды попыталась убить своих детей и говорила об этом супругу.

У женщины после медицинского обследования признали психоз второй степени. Отец предложил забрать ее с детьми к себе и помочь с лечением. По материалам дела, 23 марта, находясь в родительском доме в Кандыагаше, она все же совершила задуманное. Это произошло в то время, когда дети спали. Было возбужденное уголовное дело.

Супруг подсудимой рассказал, что депрессивное состояние у нее наблюдалось после вторых родов. Женщина говорила, что устала жить, у детей нет будущего. По словам мужчины, 11 марта она впервые сказала, что пыталась задушить дочь, и ее супруг обратился в полицию, эксперты определили у женщины психоз второй степени. 13 марта женщина позвонила по номеру "102" и попросила ружье.

Супруг сообщил журналистам, что не будет просить для нее уголовного наказания, он за то, чтобы ее лечили. По данным адвоката подсудимой, эксперты признали у женщины шизофрению с параноидальным синдромом и тенденцией к суициду.

Напомним, трагедия произошла в марте этого года. В Актюбинской области обнаружили тела двух малолетних детей. По подозрению в их гибели задержали их мать, жительницу Атырауской области.

В мае в Актобе начался судебный процесс по этому страшному преступлению. В суде скамья подсудимых была пустой, поскольку женщина находится в психиатрической клинике Талгара.

Сообщалось, что, если бы родные вовремя сумели разглядеть опасные симптомы подсудимой, трагедии бы не произошло. Тем более, по словам мужа, признаки психического расстройства у женщины были очевидны.