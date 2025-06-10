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Земельный участок за 200 млн тенге забрали у фигуранта уголовного дела в Актау

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Актау
Актау. Иллюстративное фото: elleon/Getty Images

В Актау вынесен обвинительный приговор по делу о хищении денежных средств дольщиков в размере 70 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Департаментом АФМ по Мангистауской области в ходе расследования установлено, что Корниенко Н.Н., действуя без полномочий, выдавал себя за руководителя жилищно-строительного кооператива "СК 2032" и заключил с дольщиками девять договоров на реализацию помещений и квартир в строящемся многоквартирном жилом комплексе "МИЗАМ" в Актау.

"В результате им похищены денежные средства в размере 70 млн тенге и растрачены на личные нужды", - отметили в АФМ.

С санкции суда наложен арест на его имущество - земельный участок площадью 8 тыс. кв. м. стоимостью 200 млн тенге.

Приговором суда Корниенко Н.Н. осужден к 5 годам лишения свободы.

Арестованное имущество обращено в счет возмещения гражданских исков потерпевших.

Ранее Департаментом АФМ по Алматинской области было окончено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов в Каскелене. Установлено, что руководители ТОО "Торедо" в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов "НОМЕ", "НОМЕ Южный", "НОМЕ SAU", "НОМЕ МAK". Так за счет таргетированной рекламы они привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге. Подозреваемых арестовали.

А в Астане дольщики потеряли миллионы, вложившись в строительство, разрешения на которое у застройщика не оказалось. Полиция уже несколько месяцев выясняет обстоятельства случившегося. Предполагаемый виновный до сих пор не установлен.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253807-zemelnyy-uchastok-za-200-mln-tenge-arestovali-v-aktau/