Привлекли за счет рекламы около миллиарда тенге: дольщики остались без квартир в Каскелене

Департаментом АФМ по Алматинской области окончено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов в Каскелене, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как сообщает Агентство по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале, расследованием установлено, что руководители ТОО "Торедо" в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство жилых комплексов "НОМЕ", "НОМЕ Южный", "НОМЕ SAU", "НОМЕ МAK".

"Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге", - рассказали в ведомстве.

При этом, отметили в АФМ, строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе на 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд.

Напомним, ранее мы писали о том, что Казахстане сохраняется проблема с долевым строительством - не все объекты имеют соответствующие разрешения. Из-за этого рядовые граждане могут потерять свои деньги.

Например, только за два года общий ущерб, который был нанесен казахстанцам недобросовестными застройщиками, составил порядка 30 млрд тенге.

Также сообщалось, какие признаки указывают на риски потери денег дольщиками в Казахстане.