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Актюбинца задержали при получении двух из семи миллионов тенге

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Подозреваемый в вымогательстве
Задержанный. Фото: ДП Актюбинской области

В Актобе задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы. У местного предпринимателя требовали 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в Актобе задержан ранее судимый местный житель, подозреваемый в вымогательстве крупной суммы у предпринимателя.

"В ходе оперативных мероприятий злоумышленник был задержан при получении части требуемой суммы - 2 миллионов тенге. В ходе предварительного следствия установлено, что он на протяжении длительного времени угрожал предпринимателю, требуя от него 7 миллионов тенге", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Вымогательство".

Ранее в Астане была пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся вымогательством и мошенничеством. По данным МВД, фигуранты угрожали применением оружия и вымогали у граждан до 10 млн тенге, а в другом случае вымогали деньги у предпринимателей на одном из городских рынков.

В Атырау видеоблогера подозревают в вымогательстве у предпринимателя 2 млн тенге. 33-летнего блогера и 39-летнего жителя города поместили в изолятор временного содержания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253462-aktyubinca-zaderzhali-pri-poluchenii-dvuh-iz-semi-millionov-tenge/