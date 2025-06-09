Актюбинца задержали при получении двух из семи миллионов тенге

В Актобе задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве крупной суммы. У местного предпринимателя требовали 7 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью в Актобе задержан ранее судимый местный житель, подозреваемый в вымогательстве крупной суммы у предпринимателя.

"В ходе оперативных мероприятий злоумышленник был задержан при получении части требуемой суммы - 2 миллионов тенге. В ходе предварительного следствия установлено, что он на протяжении длительного времени угрожал предпринимателю, требуя от него 7 миллионов тенге", - рассказали в ДП Актюбинской области.

Подозреваемого водворили в изолятор временного содержания. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье "Вымогательство".

Ранее в Астане была пресечена деятельность преступных групп, занимавшихся вымогательством и мошенничеством. По данным МВД, фигуранты угрожали применением оружия и вымогали у граждан до 10 млн тенге, а в другом случае вымогали деньги у предпринимателей на одном из городских рынков.

В Атырау видеоблогера подозревают в вымогательстве у предпринимателя 2 млн тенге. 33-летнего блогера и 39-летнего жителя города поместили в изолятор временного содержания.