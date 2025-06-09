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Эзотерика

"Ездила отдыхать в Турцию с другим": актюбинец угрожал жене спалить дом и машину

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Мужчина угрожает женщине
Домашнее насилие. Иллюстративное фото: Prostock-Studio / Getty Images

Жительница Актобе просила защитить ее от преследований бывшего возлюбленного, который угрожал спалить дом и машину. Суд не стал наказывать мужчину из-за срока давности, передает "Диапазон".

На скамье подсудимых оказался 55-летний актюбинец. Из обвинения следует, что он звонил своей супруге со скрытых номеров и угрожал спалить дом и машину. Также угрозы поступали даже через банковское приложение: он отправлял на ее номер деньги и набирал текст.

Потерпевшая рассказывала в суде, что с подсудимым была в браке с 2021 года, а в феврале 2024 года он ушел из дома. По словам женщины, во время совместной жизни он ее бил без причин, трое детей боялись попасться ему на глаза. Но в полицию сообщать о поведении мужа она боялась.

Со слов потерпевшей, муж сам подал на развод в конце марта 2024 года, а в июле их брак расторгли. После того, как муж подал на развод, она заблокировала банковские счета компании, в которой была учредителем, так как боялась, что он может украсть деньги.

По материалам суда, именно после этого он и стал угрожать женщине, а как-то около гипермаркета подошел к ней, накинул на шею провод от зарядного устройства для сотового телефона и стал душить. Его остановил случайный прохожий. После этого женщина позвонила в полицию. 

Сам обвиняемый вину не признал. Он рассказал суду совсем другую версию событий. Он сообщил, что страдает болезнью Паркинсона, в 2024 году ему делали операцию, и его состояние зависит от приема медикаментов.

По словам мужчины, в 2024 году его супруга ездила отдыхать в Турцию с другим мужчиной, и после супружеской измены он решил подать на развод. Когда она приехала с курорта, то якобы стала его бить, вынуждала переписать на нее долю в компании и требовала алименты по 6 миллионов тенге в месяц и еще один миллиард единовременной выплаты.

Мужчина рассказал, что супруга писала на него несколько раз заявления в полицию, и все это было из-за бизнеса и денег. Он признал, что писал жене сообщения, но не воспринимал их как угрозу. А у гипермаркета встретился с ней случайно, проводом не душил. Якобы она сама стала кричать на него и снимать происходящее на видео, на них смотрели прохожие, и ему пришлось уйти. Он просил оправдательного приговора.

Суд изучил все доказательства и установил, что правду говорит потерпевшая, а не подсудимый. 

В итоге судья Алиева признала, что мужчина виновен в угрозе убийством и уничтожения имущества. Но обвиняемого суд освободил от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности уголовного проступка.

В то же время суд установил особые требования к поведению мужчины: ему запрещено разыскивать, преследовать, посещать бывшую жену и вести с ней переписку на срок до одного года. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее стало известно, что в Кызылординской области местного жителя обвинили в избиении жены деревянной шваброй за отсутствие обеда. В суде супруги примирились, и муж избежал наказания - потерпевшая просила освободить его от уголовной ответственности.

В Актобе мужчине вынесли приговор по делу о причинении вреда здоровью бывшей жене и теще. Женщины попросили защитить их от семейного дебошира, который объяснил свой поступок ревностью. Судья приговорил мужчину к 1 году лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2253423-ezdila-otdyhat-v-turciyu-s-drugim-aktyubinec-ugrozhal-zhene-spalit-dom-i-mashinu/