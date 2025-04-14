"Кричал, что будет нас резать": актюбинец из ревности избил бывшую жену и сломал теще ребро

Актюбинцу вынесли приговор по делу о причинении вреда здоровью бывшей жене и теще. Женщины попросили защитить их от семейного дебошира, который объяснил свой поступок ревностью, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, семейная драма случилась в феврале в Актобе. 34-летний мужчина пришел домой к бывшей супруге и устроил скандал. По материалам суда, сначала он ударил ее по голове и лицу, после повалил на пол и продолжил бить ногами по телу.

В квартиру в это время зашла мама женщины и увидела плачущую дочь. Суд установил, что дебошир накинулся и на бывшую тещу, повалил ее на пол, стал давить коленом ей на грудь, ударил несколько раз ногой по голове.

В результате у пожилой женщины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом ребра, закрытую травму грудной клетки.

В итоге мужчина оказался на скамье подсудимых с обвинением по двум уголовным статьям: "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" и "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

Его версия случившегося и версия потерпевших не совпадают. Обвиняемый рассказал в суде, что забрал у бывшей супруги своих троих детей на выходной. От них он узнал, что у его экс-возлюбленной появился другой мужчина.

Это ему не понравилось, и он решил поговорить с ней о новом ухажере. Со слов обвиняемого, его бывшая жена якобы сказала, что специально общается с другим мужчиной, чтобы вызвать у него ревность, так как она все еще его любит. На это он ей ответил, что они смогут жить вместе, ей для этого надо перестать общаться с матерью.

По словам подсудимого, в момент разговора в дом вошла теща, ударила его по голове и стала кричать. Как рассказал мужчина, он обвинил ее в том, что она - причина их расставания с женой, и повалил ее на пол, давил коленом на грудь, а, когда вставал, нечаянно надавил ногой на лицо тещи.

Его бывшая жена пыталась защитить мать, но он отбросил ее в сторону, и она ударилась лбом о край стола, получила рассечение.

Избитая женщина рассказала в суде другие шокирующие подробности дела.

"С супругом мы прожили вместе 13 лет, расстались в январе 2025 года. В феврале он забрал троих детей на выходные, потом стал писать мне угрозы, что убьет и зарежет из-за ревности к моему "ухажеру". На следующий день пришел ко мне домой без детей, стал выяснять отношения, нанес несколько пощечин, потом стал бить по лицу, по голове, повалил на пол и продолжил пинать.

Когда в комнату зашла мама, он схватил ее за волосы и повалил на пол. Я прикрыла ее, чтобы защитить, но он схватил и меня за волосы и стал бить лбом о край стола. Потом опять переключился на маму, стал ногами давить ей голову, мама потеряла сознание. Он кричал, что будет резать нас и стал искать в доме ножи. Но все ножи я успела спрятать до его приезда", - вспоминала в суде потерпевшая.

На следствии женщина показала переписку с бывшим мужем, где подтверждался факт угрозы, там была нецензурная брань и слово "зарежу". Женщина отметила, что не простила бывшего мужа и просила строго его наказать.

Избитая теща на судебном процессе рассказала, что очнулась в больнице с сильными головными болями и болью в грудной клетке. Она просила суд оградить их от преследования бывшего мужа дочери, так как они боятся его.

Вина обвиняемого в преступлении полностью подтвердилась, суд решил, что исправиться он может только в условиях лишения свободы.

Недавно судья приговорил мужчину к 1 году лишения свободы в учреждении УИС минимальной безопасности. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее в Алматы задержали мужчину, которого подозревают в нанесении побоев сожительнице и ребенку. Кроме того, в отношении него составили административные протоколы за появление пьяным в общественном месте, а также за нарушение тишины.

А жителя области Абай лишили свободы на полгода за то, что он нанес несколько ударов по лицу супруге. Ранее мужчину уже осудили за скотокрадство. Суд учел совершение насильственного преступления, в связи с чем наказание казахстанцу ужесточили.