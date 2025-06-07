"Если бабки не отдашь, мы тебя толпой гасим": жестокое избиение школьницы сняли на видео в СКО

В Сети появилось видео жестокого избиения школьницы в Петропавловске. Девочки также грозили поставить ее "на счетчик". Инцидент прокомментировали в ДП СКО, передает NUR.KZ.

По данным Telegram-канала Halyqstan, шокирующее видео было снято в Петропавловске. На кадрах видно, как шесть девочек избивают сверстницу. Каждая по очереди бьет свою жертву по голове и отходит.

Пострадавшая не сопротивляется ударам. После того, как каждая отметилась рукоприкладством, они перешли к решению финансового вопроса. На выбор предложили физическое насилие или "кассу".

Судя по разговору, избитая девочка ранее собиралась написать заявление на одну из участниц экзекуции. Именно это и стало причиной "наказания".

"Если ты не отдашь, мы тебя на кассу ставим. У тебя девятого числа день рождения. По-любому тебе подарят бабки. Десятого числа, если ты не отдаешь, мы тебя толпой гасим и уже ставим на счетчик", - говорят школьницы.

Все это подростки снимали на несколько сотовых телефонов. Как выяснилось, инцидент произошел еще в конце августа прошлого года. Но общественный резонанс дело получило намного позже.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в ДП СКО, полиция Петропавловска проводит всестороннюю проверку по заявлению о фактах травли в отношении 14-летней жительницы города.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий подтверждена информация о систематическом психологическом и физическом воздействии со стороны группы сверстниц, зафиксированном в том числе на видеоматериалах.

Установлены личности шести несовершеннолетних участниц инцидента, произошедшего 31 августа 2024 года. В отношении двух несовершеннолетних и четверых законных представителей собраны административные материалы.

Дополнительно начато досудебное расследование по признакам вымогательства. Все процессуальные действия проводятся в рамках закона и под контролем надзорного органа", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, весной этого года в Алматы сняли кадры, как группа школьниц жестоко избивает свою сверстницу. В пресс-службе ДП города сообщили, что по данному факту управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Все участницы конфликта были установлены и доставлены в полицию.

Также в Сети обсуждали видео, снятое в одной из школ Алматинской области, на кадрах которого видно, как старшеклассник избивает других учащихся школы. По данному факту было зарегистрировано уголовное дело по признакам нанесения побоев несовершеннолетнему.