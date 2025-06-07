15-летняя девочка из Карагандинской области отрицает, что ее насильно выдали замуж

В Караганде в суде рассмотрено дело о лишении родительских прав на двоих детей матери, которую обвинили в том, что она насильно выдала 15-летнюю дочь замуж, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается на официальной странице суда в Facebook, специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних Карагандинской области рассмотрено гражданское дело по иску отдела образования Абайского района к двум ответчикам о лишении их родительских прав и взыскании алиментов.

Иск предъявлен к матери пятерых детей и ее сожителю в отношении двоих детей.

Требования были мотивированы тем, что мать, злоупотребляя своими родительскими правами, совместно со своим сожителем выдала 15-летнюю дочь замуж за 38-летнего мужчину по договоренности с последним.

Спустя 5 дней после заключения брака дочь вернулась к родному отцу, который обратился с соответствующим заявлением в компетентные органы.

В обоснование иска указано, что имело место покушение на половую неприкосновенность несовершеннолетней.

Судом установлено, что женщина с бывшим мужем состояла в зарегистрированном браке, от которого они имеют троих несовершеннолетних детей. После расторжения брака дети остались проживать с матерью.

У ответчиков в гражданском браке имеются от совместной жизни двое несовершеннолетних детей.

Ответчики на учете в отделе полиции не состоят, являются лицами не судимыми.

15 марта 2025 года в дежурную часть УП Абайского района поступило заявление отца девочки о принятии мер в отношении мужчины, вступившего в интимную связь с его несовершеннолетней дочерью. По данному обращению ведется досудебное расследование.

В суде представитель истца просила иск удовлетворить. Ответчики просили в удовлетворении иска отказать.

Отец девочки полагал рассмотрение иска на усмотрение суда.

"Несовершеннолетняя факт выдачи ее замуж и применение к ней насильственных действий сексуального характера со стороны мужчины отрицала, до этого данный факт подтверждала из-за конфликта с матерью", - рассказали в суде.

Прокурор просил отказать в удовлетворении иска.

Судом принято решение об отказе в удовлетворении иска отдела образования Абайского района к ответчикам о лишении их родительских прав и взыскании алиментов.

Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из того, что не представлено доказательств совершения родителем умышленного уголовного правонарушения против жизни или здоровья своего ребенка.

В отношении совместных детей ответчиков органом опеки и попечительства также не представлено доказательств виновного поведения родителей в части уклонения от их воспитания, создания ненадлежащих условий для их проживания.

Также суд указал, что иск предъявлен органом опеки и попечительства, тогда как у троих детей от первого брака имеется второй родитель, не лишенный права обращения в суд за защитой прав и интересов своих детей.

Решение в законную силу не вступило.

Напомним, в марте этого года основательница фонда "НеМолчиKZ" сообщила, что в Карагандинской области отчим насильно выдал 15-летнюю девочку замуж за мужчину 38 лет.

"Дядя девочки обратился к нам: после пяти дней изнасилований девочка смогла убежать к родному отцу, у которого слабое сердце. И они сразу подали заявление", - писала общественница.

В полиции сообщали, что все лица, имеющие отношение к данному преступлению, установлены и допрошены. В рамках расследования назначены необходимые судебные экспертизы.

Недавно стало известно, что расследование дела 15-летней девочки, которую якобы мать с отчимом насильно выдали замуж, продолжается. Подозреваемый в изнасиловании в СИЗО ждет суда. При этом мать несовершеннолетней хотят лишить родительских прав.