"Потеряла сознание, а очнулась в чужой квартире": алматинка заявила об изнасиловании

Жительница Алматы сообщила об изнасиловании. По словам потерпевшей, вечером на улице она потеряла сознание, а пришла в себя в чужой квартире рядом с незнакомым мужчиной, передает телеканал "Астана".

Происшествие случилось в начале июня. В тот день, как сообщают корреспонденты, 38-летняя женщина встречалась с одноклассниками. Приехав домой после встречи, она споткнулась во дворе, от удара головой об землю потеряла сознание, а когда очнулась, поняла, что находится рядом с насильником в неизвестной квартире.

"На мне пропали золотые украшения. Уже обнаженная. Спросила его зачем он это сделал со мной? Он сказал, что ему понравилась, вот ухоженная женщина и тому подобное. На что я ему сказала: если вы видите, что человек без сознания лежит, почему вы не вызвали скорую помощь или полицию, почем вы меня не повезли оказать первую помощь, а повезли, сняли квартиру? На что он мне сказал: ты же выпившая была, от тебя был перегар алкоголя и над тобой бы в полиции издевались. А так я тебя от них спас", - заявила потерпевшая.

По данным телеканала, предпринятая попытка бегства лишь разозлила насильника. Мужчина еще дважды надругался над своей жертвой, а затем отвез ее на то же место, где и нашел.

Женщина утверждает, что написала заявление в полицию, но там заводить уголовное дело по факту изнасилования отказались.

"Пришла я в РОВД. Никто меня на экспертизу не направил. Они только подняли камеры, съездили со мной в кафе, проверили были ли на мне действительно эти золотые украшения по видеонаблюдению. Все. Мне сказали, что по факту изнасилования мы дело возбуждать не будем. Мы только по факту кражи заведем. Следователь сказал. Потому что, говорит, Прокуратура не пропустит это дело. Вы на экспертизу не сходили, вы уже помылись", - рассказала она.

Отмечается, что женщина сама провела расследование, а факты, подтверждающие насилие, привезла полицейским. При этом она боится, что насильник избежит наказания.

Тем не менее в полиции журналистов заверили, что расследование ведется по двум статьям.

"По заявлению женщины об изнасиловании расследуется уголовное дело. Также возбуждено досудебное расследование по краже ее личных вещей. Подозреваемый установлен. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.