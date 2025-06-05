Полицейские повалили инвалида на землю и надели наручники в Актобе

В Актобе на инвалида без законных оснований надели наручники и увезли в полицию, а суд незаконно оштрафовал его на 129 тыс. тенге за сопротивление и мелкое хулиганство, передает "Диапазон".

История началась с того, что на площади в Жилгородке полицейские задержали мужчину, который, по их словам, матерился, а потом еще и оказал сопротивление. Мужчину обвинили в мелком хулиганстве (ст.434 КоАП) и сопротивлении представителю власти (ст.667 КоАП).

Административный суд постановил оштрафовать нарушителя на 129 тысяч тенге. В постановлении указано, что суд учел в качестве смягчающих обстоятельств тот факт, что он был инвалидом 2 группы.

Мужчина обжаловал постановление адмсуда. В апелляции он указал, что является инвалидом второй группы, у него нарушена речь, он страдает от приступов эпилепсии (до 7 припадков в месяц) после того, как его сбила машина, состоит на учете у невропатолога.

Судебная коллегия назначила психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила у казахстанца целый букет заболеваний: расстройство личности, эпилепсию, тугоухость 4 степени, нарушение речи. Выяснилось, что еще ранее мужчина пережил трепанацию черепа.

При таком здоровье он просто не мог самостоятельно защищать себя, и административный суд, когда рассматривал дело, должен был предоставить ему защитника, но почему-то не сделал этого.

Но это не единственная несправедливость, которую пережил инвалид. Судебная коллегия изучила видеозапись задержания. На ней ясно видно, что никаких действий против полиции мужчина не совершал. Зато полицейские сами без объяснения причины, без каких-либо законных требований повалили его на землю, надели наручники и увели в полицию. То есть не было никаких доказательств хулиганства и сопротивления со стороны инвалида.

В итоге коллегия Актюбинского областного суда дело прекратила в связи с отсутствием состава правонарушения. Было вынесено частное постановление в адрес начальника департамента полиции Абая Жусупова за то, что инспектор управления полиции Актобе грубо нарушил нормы закона в своей работе.

А дальше доказавший свою правоту подал в суд на Министерство финансов и потребовал компенсацию в 2 миллиона тенге за незаконное привлечение к административной ответственности.

Суд вынес решение в пользу инвалида, но снизил сумму исковых требований. Судья обязал Министерство финансов заплатить истцу 200 тысяч тенге за моральный вред.

Ранее в Караганде вынесли приговор четырем участникам ОПГ, которые инвалида без рук и ног несколько лет заставляли собирать милостыню и забирали у него деньги. По материалам суда, когда у мужчины родилась дочь, ее забрали и передали на воспитание в другую семью.

В прошлом году в Сети распространилось видео, на котором человека с ограниченными возможностями в коляске люди в форме куда-то везли в Астане. Выяснилось, что по возбужденному уголовному делу женщину доставили в полицию. При этом гражданка попросила вместе с ней повезти ее двоих детей, которые находились рядом.