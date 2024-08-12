"Арестовали инвалида": в полиции Астаны отреагировали на резонансное видео в Сети

В Сети распространяется видео, на котором человека с ограниченными возможностями люди в форме куда-то везут. На инцидент отреагировали в Департаменте полиции Астаны, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Telegram-канале EGOV.PRESS. На кадрах человека с ограниченными возможностями в лежачем положении куда-то везут люди в форме. При этом за кадром - возмущенный голос женщины, которая пытается узнать от страж порядка причину задержания.

"Генпрокуратуру и МВД РК просим публично объяснить, по какой причине арестовали безобидного инвалида на коляске и какую он опасность представлял для общества", - гласит пост под видео.

В пресс-службе Департамента полиции Астаны корреспонденту NUR.KZ прокомментировали причину произошедшего.

"По возбужденному уголовному делу жительница Мангистауской области доставлена в УП района Есиль. При этом гражданка попросила вместе с ней повезти ее двоих детей, которые находились рядом. После проведения разъяснения отпущены", - говорится в сообщении ведомства.