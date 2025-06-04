Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанца задержали в первый день работы и на 7 лет лишили свободы

Опубликовано:

Мужчина за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Twenty47studio/Getty Images

7 лет лишения свободы получил житель Кокшетау за одну закладку с наркотиком, которую сделал в свой первый день незаконной работы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жителя Кокшетау, виновного в сбыте синтетических наркотиков, приговорил к 7 годам лишения свободы специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области.

Срок 30-летний акмолинец будет отбывать в учреждении УИС средней безопасности.

Из материалов дела следует, что работу курьером-закладчиком подсудимый начал в ноябре прошлого года. В течение недели фигурант проходил так называемое обучение, а 9-го ноября, в первый рабочий день, был задержан сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности.

Во время обыска следователи обнаружили 16 полиэтиленовых свертков с гашишем весом более 15 гр. Еще один сверток оперативники обнаружили на месте закладки.

Вина подсудимого подтверждалась совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и показаниями участников уголовного процесса.

В этом году в результате проведенных оперативно-розыскных и специальных мероприятий на территории Акмолинской области задержали 18 наркозакладчиков, один из которых - несовершеннолетний. Из оборота изъяли более 87 килограммов различных наркотических средств, в том числе 6,8 кг синтетики.

Ранее в Алматы полицейские задержали девушку, у которой при личном досмотре изъяли более 20 свертков с неким веществом. Экспертиза показала, что это синтетический психостимулятор, известный также как "скорость". Подозреваемую водворили в ИВС.

В Акмолинской области задержали предполагаемого межрегионального курьера, в машине которого нашли наркотики. Им оказался бывший учитель математики. Общий вес изъятого мефедрона составил один килограмм.

В Астане полицейские изъяли у студента 100 капсул с гашишным маслом. По данным МВД, в ходе допроса задержанный признался, что приобрел наркотики в расфасованном виде через Telegram для личного употребления.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2252226-kazahstanca-zaderzhali-v-pervyy-den-raboty-i-na-7-let-lishili-svobody/