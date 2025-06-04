Казахстанца задержали в первый день работы и на 7 лет лишили свободы

7 лет лишения свободы получил житель Кокшетау за одну закладку с наркотиком, которую сделал в свой первый день незаконной работы, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, жителя Кокшетау, виновного в сбыте синтетических наркотиков, приговорил к 7 годам лишения свободы специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области.

Срок 30-летний акмолинец будет отбывать в учреждении УИС средней безопасности.

Из материалов дела следует, что работу курьером-закладчиком подсудимый начал в ноябре прошлого года. В течение недели фигурант проходил так называемое обучение, а 9-го ноября, в первый рабочий день, был задержан сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности.

Во время обыска следователи обнаружили 16 полиэтиленовых свертков с гашишем весом более 15 гр. Еще один сверток оперативники обнаружили на месте закладки.

Вина подсудимого подтверждалась совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств и показаниями участников уголовного процесса.

В этом году в результате проведенных оперативно-розыскных и специальных мероприятий на территории Акмолинской области задержали 18 наркозакладчиков, один из которых - несовершеннолетний. Из оборота изъяли более 87 килограммов различных наркотических средств, в том числе 6,8 кг синтетики.

Ранее в Алматы полицейские задержали девушку, у которой при личном досмотре изъяли более 20 свертков с неким веществом. Экспертиза показала, что это синтетический психостимулятор, известный также как "скорость". Подозреваемую водворили в ИВС.

В Акмолинской области задержали предполагаемого межрегионального курьера, в машине которого нашли наркотики. Им оказался бывший учитель математики. Общий вес изъятого мефедрона составил один килограмм.

В Астане полицейские изъяли у студента 100 капсул с гашишным маслом. По данным МВД, в ходе допроса задержанный признался, что приобрел наркотики в расфасованном виде через Telegram для личного употребления.