Бизнесмена арестовали и оштрафовали за раздачу бесплатного мороженого в Шымкенте

В Шымкенте предпринимателя, устроившего бесплатную раздачу мороженого, привлекли к ответственности за нарушение закона, передает Otyrar.kz.

Как пишет издание, акция по раздаче бесплатного мороженого прошла еще в День защиты детей, 1 июня, у одного из торговых центров города.

"Вместо упорядоченного мероприятия прохожих забрасывали мороженым, создавая хаос и угрозу безопасности", - говорится в сообщении телеканала.

В итоге организатора оштрафовали на 50 МРП (197 тыс. тенге) и дополнительно арестовали на 5 суток за мелкое хулиганство.

"Подобные выходки, особенно в местах массового скопления людей, могут представлять серьёзную опасность, в том числе для детей.

Организаторам стоит помнить: благие намерения не освобождают от ответственности за последствия", - заявили в полиции.