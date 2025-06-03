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Сторожа переехали на тракторе в Акмолинской области

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Судебный процесс показали сотрудникам ТОО
Показательный судебный процесс. Фото: facebook.com/aqmolaoblsud

В Акмолинской области провели показательный судебный процесс для сотрудников ТОО, на территории которого пьяный тракторист насмерть задавил сторожа, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело по обвинению в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.104 УК) рассмотрел Жаксынский районный суд.

"В октябре 2024 года 23-летний механизатор на территории ТОО в состоянии алкогольного опьянения, находясь за рулем трактора, совершил наезд на сторожа, который также был в состоянии алкогольного опьянения, причинив по неосторожности ему смерть", - установил суд.

Подсудимый вину признал и раскаялся в содеянном. Кроме того, его вина подтверждалась показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, осмотром места происшествия, видеозаписью камер наблюдения ТОО и другими материалами дела.

"Из акта специального расследования несчастного случая следует, что действия квалифицируется как несчастный случай на производстве. Согласно судмедэкспертизе, смерть сторожа наступила по причине алкогольного опьянения", - отметили в суде.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие на иждивении у подсудимого малолетних детей, признание вины и чистосердечное раскаяние.

Отягчающим обстоятельством признали совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. Гражданский иск заявлен не был.

Приговором суда механизатору за совершение преступления по неосторожности назначили 1 год 6 месяцев лишения свободы и принудительное лечение от алкоголизма и наркотической зависимости.

"При рассмотрении уголовного дела установлено, что участковыми инспекторами полиции не проводится в должной мере профилактическая работа.

Кроме того, ТОО производит мойку техники без оформления соответствующих документов, наносит вред экологии, осуществляя выбросы отработанных горюче-смазочных материалов и воды на землях населенных пунктов", - отметили в суде.

Суд вынес в отношении учреждений частные постановления, в которых постановил принять необходимые меры по устранению нарушений.

С целью предупреждения аналогичных правонарушений среди работников оглашение приговора сделали выездным с участием сотрудников сельскохозяйственных предприятий.

Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Ранее в Сети появилась информация, что в Акколе Акмолинской области водитель на Mitsubishi сбил ребенка и скрылся с места происшествия. Девочку госпитализировали в больницу. Личность водителя была установлена.

В селе Зеренда Акмолинской области водитель трактора совершил наезд на переходившего дорогу ребенка. 12-летняя девочка чудом осталась жива. Водителя трактора привлекли к ответственности по трем административным статьям.

А в Алматы на улице Байтурсынова сбили 19-летнего студента военной кафедры. По данным ДП города, он переходил дорогу в неустановленном месте. Пешеход получил телесные повреждения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2251809-storozha-pereehali-na-traktore-v-akmolinskoy-oblasti/