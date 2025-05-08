Доход до 690 долларов в день: казахстанцы вложили в самокаты 197 млн тенге и остались ни с чем

Казахстанцы вложили 197 млн тенге, думая, что инвестируют в прокат электросамокатов, а на деле пострадали от действий финансовой пирамиды, передает NUR.KZ на прокуратуру Актюбинской области.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Департамент экономических расследований по Актюбинской области пресек деятельность финансовой пирамиды, маскирующейся под инвестиционным проектом "Harmony Rider Technology" (HRT).

Организация, позиционировавшая себя как американская компания, якобы занимающаяся прокатом электросамокатов, обещала гражданам ежедневный доход в размере от 12 до 690 долларов США. Также предлагались бонусы в криптовалюте за привлечение новых инвесторов.

"На практике выплаты осуществлялись за счет поступлений от новых вкладчиков, что явно свидетельствует о признаках финпирамиды. В результате мошеннической схемы пострадало более 100 человек", - рассказали в прокуратуре Актюбинской области.

Общая сумма привлеченных средств составила 197 млн тенге.

"Похищенные деньги переводились на криптокошельки, а затем - на личные банковские счета", - отметили в ведомстве.

В рамках уголовного дела арестовано имущество на сумму более 70 млн тенге. Расследование завершено, материалы уголовного дела направлены в суд.

Ранее эксперт Юрий Ли предупредил, что инвестиции в самокаты, которые обещают высокие доходы, могут быть финансовой пирамидой. Схема вызвала подозрения из-за несоответствия цен на самокаты реальным рыночным, отсутствия документов о покупке и нереалистично высокой обещанной доходности.

В Алматы Департамент АФМ пресек деятельность трех финансовых пирамид - "Warner Bros", "Roborock" и "NFT+TRX". Они убеждали вкладчиков инвестировать в проекты под предлогом получения высокой прибыли от просмотров трейлеров, а также за приглашение новых вкладчиков.