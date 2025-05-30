Вела себя агрессивно и материлась: девушку задержали в аэропорту Алматы
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Жительницу Туркестанской области наказали за нарушение порядка на борту международного авиарейса. Ее задержали после прибытия рейса из Сеула в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как рассказали в полиции, 28 мая сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержана 23-летняя жительница Туркестанской области.
Сообщается, что она совершила административные правонарушения во время перелета по маршруту "Сеул - Алматы".
"Согласно акту, составленному представителями авиакомпании, во время полета пассажирка вела себя агрессивно, употребляла нецензурную лексику и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа", - говорится в сообщении.
После посадки правонарушительница была передана транспортным полицейским.
"По результатам рассмотрения административного дела она привлечена к ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту воздушного судна", - заявили в полиции.
Напомним, в апреле гражданин Российской Федерации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду прямо на своем месте в салоне самолета, летящего из Пхукета в Алматы. Мужчину оштрафовали на 25 МРП.
А в феврале сотрудниками линейного отдела полиции по акту представителей авиакомпании был снят пассажир рейса "Астана-Алматы".
Мужчина заявил о резком ухудшении самочувствия, жалуясь на боли в сердце и нехватку воздуха. Однако его состояние оказалось не настолько критичным - вместо медицинской помощи ему потребовалось освидетельствование на алкоголь.
В ходе проверки установлено, что 44-летний гражданин Российской Федерации находился в состоянии алкогольного опьянения.
До этого гражданина КНР оштрафовали и сняли с рейса за плевок в зале ожидания местных вылетов аэропорта Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250474-vela-sebya-agressivno-i-materilas-devushku-zaderzhali-v-aeroportu-almaty/