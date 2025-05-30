Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вела себя агрессивно и материлась: девушку задержали в аэропорту Алматы

Опубликовано:

Новый терминал аэропорта Алматы
Новый терминал аэропорта Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жительницу Туркестанской области наказали за нарушение порядка на борту международного авиарейса. Ее задержали после прибытия рейса из Сеула в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали в полиции, 28 мая сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту Алматы задержана 23-летняя жительница Туркестанской области.

Сообщается, что она совершила административные правонарушения во время перелета по маршруту "Сеул - Алматы".

"Согласно акту, составленному представителями авиакомпании, во время полета пассажирка вела себя агрессивно, употребляла нецензурную лексику и отказывалась выполнять законные требования членов экипажа", - говорится в сообщении.

После посадки правонарушительница была передана транспортным полицейским.

"По результатам рассмотрения административного дела она привлечена к ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил поведения на борту воздушного судна", - заявили в полиции.

Напомним, в апреле гражданин Российской Федерации, находясь в состоянии алкогольного опьянения, справил нужду прямо на своем месте в салоне самолета, летящего из Пхукета в Алматы. Мужчину оштрафовали на 25 МРП.

А в феврале сотрудниками линейного отдела полиции по акту представителей авиакомпании был снят пассажир рейса "Астана-Алматы".

Мужчина заявил о резком ухудшении самочувствия, жалуясь на боли в сердце и нехватку воздуха. Однако его состояние оказалось не настолько критичным - вместо медицинской помощи ему потребовалось освидетельствование на алкоголь.

В ходе проверки установлено, что 44-летний гражданин Российской Федерации находился в состоянии алкогольного опьянения.

До этого гражданина КНР оштрафовали и сняли с рейса за плевок в зале ожидания местных вылетов аэропорта Алматы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250474-vela-sebya-agressivno-i-materilas-devushku-zaderzhali-v-aeroportu-almaty/