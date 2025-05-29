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Семь человек получили реальные сроки за организацию притонов в Павлодарской области

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Девушка в чулках с деньгами
Деньги в чулках. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

В Павлодаре рассмотрели уголовное дело по факту создания притонов для занятия проституцией в Павлодаре и Экибастузе. Виновными признали семь человек, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

На официальном сайте Павлодарского областного суда сообщили, что 29 мая межрайонным судом по уголовным делам Павлодара рассмотрено уголовное дело в отношении семерых человек. Их обвиняли в организации преступной группы и создания притонов для занятия проституцией, а также легализации денежных средств, полученных в результате совершения указанных преступлений (статьи 262 ч.1, 309 ч.3, 218 ч.3 УК РК).  

"В период с 2017 года по август 2023 года Б.А., К.Д., Б.А., С.А., К.Б., А.К. и Ч.К. создали организованную преступную группу в городах Павлодар и Экибастуз, где распределив между собой роли, создали и содержали притоны для занятия проституцией.

Полученный доход на сумму свыше 650 млн тенге легализовали путем вовлечения в законный оборот", - сообщили в суде.

Сообщается, что вина подсудимых доказана показаниями свидетелей, документальными доказательствами, результатами негласных следственных действий и заключениями экспертиз. Однако подсудимые вину не признали и просили их оправдать.

"Всем виновным в зависимости от преступной роли, личности и иных смягчающих обстоятельств, с учетом отсутствия отягчающих обстоятельств, назначено лишение свободы на разные сроки: Б.А. - 10 лет, К.Д. -7 лет, остальным - по 5 лет 3 месяца лишения свободы", - отметили в суде.

Приговор в законную силу не вступил.

Отмечается, что за содеянное уголовным законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, в апреле девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних, получили сроки по громкому делу о вовлечении школьницы в занятие проституцией. Данное дело рассмотрели в закрытом судебном заседании.

До этого в области Жетісу женщину, в совершенстве владеющую тремя языками, наказали за работу переводчицей в притоне для занятия проституцией.

Также трое жителей Шымкента получили реальные сроки лишения свободы за организацию притонов для занятия проституцией и сводничество.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250375-sem-chelovek-poluchili-realnye-sroki-za-organizaciyu-pritonov-v-pavlodarskoy-oblasti/