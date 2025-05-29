Гибель школьника в Туркестанской области прокомментировали в полиции

Гибель школьника произошла в Туркестанской области - мать погибшего утверждает, что его задушили, однако следствие не обнаружило следов насильственной смерти, передает NUR.KZ.

Информация о смерти мальчика появилась в Telegram-канале "Письма президенту".

"Это произошло на уроке. Его задушил одноклассник. Поводом стал мобильный телефон. Дети в тот момент были одни. Учитель отсутствовал. Дежурный педагог услышала крики и открыла дверь", - говорится в сообщении.

Также, по словам мамы мальчика, педагог узнала, что ученик потерял сознание, и просто ушла.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Туркестанкой области сообщили, что по факту смерти несовершеннолетнего 7 февраля 2025 года в Казыгуртском районе было возбуждено уголовное дело по статье "Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей".

"Следствием установлено, что смерть школьника наступила по причине резкого ухудшения состояния здоровья. По дороге в медицинское учреждение он скончался", - говорится в сообщении.

В рамках расследования были допрошены очевидцы, преподаватели, изучены все доводы потерпевших и изъятые видеозаписи, назначен ряд необходимых экспертиз.

"Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила в следствии асфиксии, вызванной проваливанием языка в гортань, закрывшего дыхательные пути. Признаков насильственной смерти, следов побоев, удушения на теле не обнаружено", - заявили в полиции.

Подчеркивается, что по результатам расследования криминальный характер смерти не установлен, и уголовное дело прекращено за отсутствием состава уголовного правонарушения.

Законность принятого решения проверена прокурором, которым утверждено постановление о прекращении, добавили в ведомстве.

"Наряду с этим, в акимат внесено представление по устранению обстоятельств, способствовавших происшествиям и правонарушениям. По итогам рассмотрения представления директор школы и пять педагогов были уволены", - отметили в ведомстве.

Напомним, недавно похожая трагедия произошла в Алматинской области - 24 мая стало известно, что в регионе убили подростка. Подозреваемым стал одноклассник потерпевшего.

Вскоре выяснилось, что группа выпускников арендовала частный дом, чтобы отпраздновать окончание школы. По словам школьной администрации, на вечеринке собрались ученики двух выпускных классов.

Как заявили близкие убитого, один из юношей начал бегать с шампуром для шашлыка, пугая остальных - погибший попытался его успокоить, но получил удар шампуром в область сердца. Подросток скончался на месте.

Накануне дело прокомментировал замглавы МВД.