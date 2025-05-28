Ударили шампуром в грудь: в МВД высказались об убийстве школьника из Алматинской области

Вице-министр внутренних дел Санжар Адилов в кулуарах мажилиса озвучил детали по делу об убийстве школьника на выпускном вечере в Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

"Несовершеннолетний подозреваемый взят с санкции суда под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по умышленному убийству. Работает следственная группа. Проводятся активные следственные действия.

Директор школы освобожден от занимаемой должности, завуч и два классных руководителя строго наказаны. Все обстоятельства будут вынесены в ходе досудебного расследования. Мы его только начали", - сказал Санжар Адилов.

По его словам, после трагедии были проведены разъяснения по всей стране по поводу выпускных вечером.

"Несовершеннолетний подозреваемый взят с санкции суда под стражу на два месяца. Возбуждено уголовное дело по умышленному убийству. Работает следственная группа. Проводятся активные следственные действия.

К сожалению, есть у нас вопросы к руководителям школ, классным руководителям, подразделениям образований и, сквозь призму уголовного законодательства, у нас будет (проведена с ними работа - прим. ред.)", - заявил он.

Напомним, 24 мая стало известно, что в Алматинской области убили подростка. Подозреваемым стал одноклассник потерпевшего.

Вскоре выяснилось, что группа выпускников арендовала частный дом, чтобы отпраздновать окончание школы. По словам школьной администрации, на вечеринке собрались ученики двух выпускных классов.

Как заявили близкие убитого, один из юношей начал бегать с шампуром для шашлыка, пугая остальных - погибший попытался его успокоить, но получил удар шампуром в область сердца. Подросток скончался на месте.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК "Убийство", то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.