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Дома и авто арестовали по делу о займах до 100% годовых в Костанайской области

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Обыск в Костанайской области
Подсчет изъятых денег при обыске. Кадр из видео: t.me/afm_rk/

Департамент АФМ по Костанайской области проводит досудебное расследование по факту осуществления незаконной микрофинансовой деятельности, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Как сообщает официальный Telegram-канал ведомства, подозреваемый в течение 6 лет, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты через мобильные приложения, в том числе Instagram.

Противоправные действия маскировались под законные сделки займа, в которых указывались суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в них включались заранее начисленные вознаграждения до 100% годовых.

Обеспечением возврата средств выступало залоговое имущество заемщиков.

"По данной схеме подозреваемый оформил 72 сделки на общую сумму свыше 556 млн тенге. Одна из таких сделок была заключена с пенсионеркой из Рудного, которая якобы получила от подозреваемого заем в размере 13,2 млн тенге для оплаты лечения", - отметили в АФМ.

Условиями сделки предусматривалась ежемесячная выплата в размере 600 тыс. тенге на протяжении двух лет. Однако фактически на руки пенсионерка получила лишь 6 млн тенге, тогда как оставшиеся 7,2 млн тенге представляли собой заранее начисленные проценты. В качестве обеспечения займа ей пришлось заложить свою единственную квартиру.

"Очевидно, что подобные кабальные условия непосильны для граждан, вовлеченных в обманные схемы и рискующих потерять свое имущество", - подчеркнули в АФМ.

В целях конфискации с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемого общей стоимостью 154 млн тенге: 6 частных домов, 3 автомашины (Tank 500, Toyota Camry, Mitsubishi Fighter). Расследование продолжается.

Ранее стало известно, что в Алматы руководителей шести микрофинансовых организаций подозревают в мошенничестве и незаконной предпринимательской деятельности. По данным АФМ, в итоге заемщики выплачивали в 3-5 раз больше суммы кредита.

Позже стало известно, что в Алматы одного из организаторов микрофинансовой организации поместили под стражу сроком на 2 месяца. На его 2 жилых дома и автомашины BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге наложили арест.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2250072-chastnye-doma-i-avto-arestovali-po-delu-o-zaymah-pod-100-godovyh-v-kostanayskoy-oblasti/