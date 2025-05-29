Полтонны редкой рыбы изъяли у жителя в Жанаозене (видео)

В Жанаозене у местного жителя изъяли 508 кг осетровой рыбы. Начало досудебное расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Министерство внутренних дел на медиапортале сообщило, что сотрудники криминальной полиции Мангистауской области в городе Жанаозене задержали местного жителя. Его подозревают в незаконном хранении редкой породы рыб. У подозреваемого изъяли 508 кг рыбы осетровой породы.

"Согласно статье 339 Уголовного кодекса начато досудебное расследование по факту незаконного обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами животных и рыб", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Напомним, согласно ст.339 УК РК:

1. Незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

1-1. Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

2. Деяния, предусмотренные частями первой или 1-1 настоящей статьи, совершенные:

1) неоднократно;

2) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;

3) на особо охраняемых природных территориях;

4) лицом с использованием своего служебного положения;

5) с причинением крупного ущерба, –

наказываются штрафом в размере от трех тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) с причинением особо крупного ущерба, –

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Напомним, несколько дней назад в Жамбылской области мужчину задержали за то, что, используя лодку, он успел наловить более 45 кг рыбы в одном из озер.

Жителя Караганды подозревают в нарушении запрета на рыбную ловлю в период нереста. Его автомобиль остановили возле водохранилища для проверки.

А в Мангистауской области из автомобиля изъяли 15 особей осетра, занесенного в Красную книгу, весом 44 кг. Возбуждено уголовное дело.