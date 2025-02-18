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Land Cruiser Prado с 44 кг осетра остановили в Мангистау

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Осетры, занесенные в Красную книгу
Осетров нашли в машине. Фото: ДП Мангистауской области

В Мангистауской области из автомобиля изъяли 15 особей осетра, занесенного в Красную книгу, весом 44 кг. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 13 февраля сотрудники природоохранной полиции ДП Мангистауской области на автодороге Форт-Шевченко - Таушык остановили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

"В ходе осмотра транспортного средства в багажнике было обнаружено 15 особей осетра на 44 кг, занесенного в Красную книгу, а также охотничье оружие, боеприпасы и туши уток", - отметили в ДП Мангистауской области.

Оружие и боеприпасы из автомобиля
Найденное в авто оружие. Фото: ДП Мангистауской области

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения видами растений или животных, их частями или дериватами).

"Изъятая рыба передана в ТОО "Kazakh Osetr" для дальнейшей реализации. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде", - уточнили в ведомстве.

Департамент полиции Мангистауской области напомнил, что незаконная добыча и оборот редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных строго запрещены и влекут за собой уголовную ответственность. Граждан призывают сообщать о подобных правонарушениях в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер.

Добавим, что по ч.1 ст.339 УК РК незаконные добывание, приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка или уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных, их частей или дериватов, в том числе видов, обращение с которыми регулируется международными договорами Республики Казахстан, а также растений или животных, на которых введен запрет на пользование, их частей или дериватов, а равно уничтожение мест их обитания наказываются штрафом в размере до 3 тыс. МРП (более 11,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221628-land-cruiser-prado-s-44-kg-osetra-ostanovili-v-mangistau/