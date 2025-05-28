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Эзотерика

Вымогавшая деньги за "интим с малолеткой" актюбинка сама стала жертвой обмана

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Девушка плачет, сидя на диване
Девушка. Иллюстративное фото: Kiwis / Getty Images

19-летней актюбинке, вымогавшей деньги за "интим с малолеткой", грозил срок за преступление. Она поверила, что новый знакомый может уберечь ее от этого, и отдала ему телефон, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, 19-летняя девушка под видом малолетки заманила знакомого из соцсети, а потом вместе с друзьями (они представились борцами с коррупцией) требовала у него 2 миллиона тенге и пугала ответственностью за интим с несовершеннолетней.

Мужчина обратился за помощью в полицию, и на девушку и ее двух приятелей завели дело за вымогательство, а позже суд приговорил их к ограничению свободы. В этой истории появились новые подробности.

Когда дело о вымогательстве было еще на стадии расследования, на девушку через ее подельника вышел мужчина, который пообещал ей положительно решить в суде вопрос с их уголовным делом, а взамен попросил ее iPhone 14.

Девушка не хотела, чтобы ее наказывали за вымогательство, и решила воспользоваться "услугой". Она передала свой iPhone ему через курьерскую службу. Но позже обвиняемая в вымогательстве поняла, что сама стала жертвой обмана и все рассказала в полиции.

На молодого человека завели уголовное дело, потерпевшая оценила ущерб в 404 тысячи тенге – столько стоил телефон, который она отдала. Сам мужчина вину в преступлении полностью признал и попросил строго его не наказывать, так как у него есть ребенок и беременная супруга. Кстати, ранее он уже был судим за мошенничество.

В этот раз суд приговорил его за мошенничество к одному году ограничения свободы. Суд также обязал его возместить потерпевшей стоимость сотового телефона и ее расходы на юриста.

Напомним, в феврале этого года в Актобе задержали молодых людей, среди которых оказалась 19-летняя девушка. Их заподозрили в том, что они путем обмана и угроз вымогали у 25-летнего горожанина 2 млн тенге якобы за половую связь с несовершеннолетней против ее воли.

Ранее у казахстанца под предлогом оказания помощи по уголовному делу требовали 10 млн тенге. При этом ему не указывали конкретных лиц, которые могли бы повлиять на результат. По факту покушения на мошенничество в Астане осудили двух человек. Было установлено, что фактически они не имели возможности выполнить свои обещания.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249793-vymogavshaya-dengi-za-intim-s-maloletkoy-aktyubinka-sama-stala-zhertvoy-obmana/