"Неоднократно судим": мужчину на 9 лет лишили свободы за очередное преступление в Астане

В Астане вынесли приговор мужчине, который обвинялся в пяти эпизодах мошенничества. Общая сумма ущерба составила более 400 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

В Telegram-канале судов Астаны сообщили, что 28 мая межрайонным судом по уголовным делам города оглашен обвинительный приговор в отношении мужчины, обвиняемом в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере (ст.190 ч.4 п.2 УК).

Судом установлено, что с октября по ноябрь 2023 года обманул несколько человек. Под предлогом оказания услуги по таможенной очистке груза из КНР, уверяя что у него имеются доверительные отношения с уполномоченным экономическим оператором, которые помогут ему совершить таможенную очистку груза из КНР на очень выгодных условиях, завладел денежными средствами потерпевших. Тем самым причинил материальный ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 263,7 млн тенге.

"Кроме того, 27 марта 2024 года под предлогом юридического сопровождения в рамках законодательства, а также оплаты услуг и адвокатских гонораров, сообщив потерпевшему о необходимости уплаты денежных средств, причинил материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 162 млн тенге", - сообщили в суде.

Сообщается, что подсудимый вину не признал, ущерб не возместил. Смягчающими уголовную ответственность и наказание обстоятельствами суд признал наличие несовершеннолетних детей. Отягчающее обстоятельство – подсудимый ранее неоднократно судим.

"Учитывая обстоятельства совершенного преступления, общую сумму невозмещенного ущерба в размере 425,7 млн тенге, наличие смягчающих и отягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимому наказание в виде 9 лет лишения свободы", - добавили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, санкция ст. 190 ч.4 УК РК Мошенничество в особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Ранее сообщалось, что житель Шымкента за деньги предлагал пройти тест для повышения категории педагогам. Несколько человек заплатили мошеннику в общей сложности полмиллиона тенге.

А в Астане осужден мужчина, подозреваемый в мошенничестве - хищении 50 тысяч долларов под предлогом решения вопроса по уголовному делу с правоохранителями.

Также в Костанае вынесли приговор за мошенничество в крупном и особо крупном размере при предложении льготных автокредитов и вендинговых автоматов.

И в марте в Астане вынесли приговор мужчине, которого признали виновным в мошенничестве. Он обещал 17 жителям города изготовить мебель.