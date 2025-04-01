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Казахстанцы хотели получить льготные автокредиты, но лишились миллионов тенге

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Машины стоят на улице
Автомобили. Иллюстративное фото: Apriori1 / Getty Images

В Костанае вынесли приговор за мошенничество в крупном и особо крупном размере при предложении льготных автокредитов и вендинговых автоматов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело о совершении неоднократного мошенничества в особо крупном и крупном размерах (п.1,3,4 ч.3 и п.2 ч.4 ст.190 УК РК) рассмотрели в суде №2 Костаная.

По материалам дела, с марта 2023 года по февраль 2024 года подсудимый, находясь в Костанае, предлагал потерпевшим оказать посреднические услуги по предоставлению вендинговых аппаратов по очистке воды из России. Следствие насчитало 5 таких эпизодов.

"Также подсудимый по ранее разработанной им преступной схеме неоднократно предлагал потерпевшим оказать посреднические услуги по предоставлению льготного автокредита под 4% на автомашины разных иностранных марок (13 эпизодов)", - установил суд.

В результате преступных действий 19 потерпевшим был причинен особо крупный и крупный материальный ущерб на сумму более 61 млн тенге.

Во время судебных прений государственный обвинитель по совокупности преступлений просил назначить подсудимому окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 9 месяцев с лишением права заниматься деятельностью в финансовых, коммерческих и некоммерческих организациях сроком на 7 лет, без конфискации имущества.

В суде подсудимый вину не признал. Потерпевшие при этом не настаивали на строгом наказании.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание, наличие у подсудимого малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, установлено не было.

Суд назначил мужчине окончательное наказание по совокупности преступлений в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении УИС средней безопасности.

Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

В декабре прошлого года в Алматы задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в обмане свыше 200 жителей. По данным полиции, его подозревают в том, что он оформлял автокредиты на посторонних людей, обещая самостоятельно выплачивать ежемесячные взносы, забирал себе машины и исчезал.

Машину по льготной программе кредитования обещали жителю Астаны за миллион тенге. Спустя время, почувствовав неладное, горожанин обратился в полицию. Подозреваемого в мошенничестве задержали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2232222-kazahstancy-hoteli-poluchit-lgotnye-avtokredity-no-lishilis-millionov-tenge/