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Lexus разогнался до 216 км/ч на трассе в Павлодарской области

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Автомобиль несется по дороге
Движущийся автомобиль. Иллюстративное фото: Marin Tomas / Getty Images

В Павлодарской области водителя автомобиля Lexus привлекли к ответственности за значительное превышение скорости - он разогнался до 216 км/ч, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, только с начала текущего года в Павлодарской области к ответственности привлечены 39 596 водителей, нарушивших скоростной режим.

"К примеру, на автодороге республиканского значения Астана - Павлодар, вблизи поселка Калкаман, остановлен автомобиль Lexus, водитель которого двигался со скоростью 216 км/ч, превысив разрешенный лимит", - рассказали в МВД.

На данном участке максимальная разрешенная скорость составляет 140 км/ч. Нарушение было зафиксировано автоматическим программным комплексом "Зерек". В отношении водителя составили протокол.

Добавим, что по ч.3-1 ст.592 КоАП РК превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 60 и более километров в час влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге). 

Ранее в Павлодарской области на автодороге Астана - Павлодар водитель автомобиля Haval Dargo разогнался до скорости 207 км/ч. За это нарушение мужчине назначили штраф.

Также в Павлодарской области установили водителя автомобиля BMW 540i xDrive, который на трассе разогнался до 205 км/ч, превысив максимальную разрешенную скорость на 105 км/ч.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2249763-lexus-razognalsya-do-216-km-ch-na-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/