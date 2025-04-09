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Водитель BMW разогнался до 205 км/ч по трассе в Павлодарской области

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Превысил скорость на 105 км/ч
Нарушитель на BMW. Фото: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области установили водителя BMW, который на трассе разогнался до 205 км/ч, превысив максимальную разрешенную скорость на 105 км/ч, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в целях снижения количества ДТП, а также повышения водительской дисциплины на трассах Павлодар - Омск (от Павлодара до границы с Россией) и Павлодар - Калбатау (от Павлодара до Семея) функционирует сертифицированный аппаратно-программный комплекс системы ZEREK-2.

"Данный комплекс предназначен для измерения в автоматическом режиме скорости движения транспортных средств, фиксации правонарушений, распознавания государственных регистрационных номерных знаков", - отметили в ДП Павлодарской области.

Комплекс передает информацию в Единый реестр административных производств Генпрокуратуры, где электронным способом регистрируется предписание о необходимости уплаты штрафа.

С начала текущего года системой ZEREK-2 в Павлодарской области за превышение скоростного режима пресечено порядка 3 тыс. нарушений ПДД и наложено штрафов на общую сумму свыше 47 млн тенге.

К примеру, на автодороге Омск - Павлодар водитель автомашины BMW 540i xDrive превысил ограничение установленной скорости движения.

"Зафиксированная скорость - 205,00 км в час, а разрешенная скорость - 100 км в час. Превышение скорости - более чем на 40 км в час. В отношении нарушителя составлен административный материал с наложением штрафа в размере 40 МРП", - отметили в ДП региона.

Добавим, что по ч.3-1 ст.592 КоАП РК превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 60 и более километров в час влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге). 

Ранее в соцсетях появилось видео, снятое неизвестным водителем, который разогнал свой автомобиль до 230 км/ч на проспекте Аль-Фараби в Алматы при максимальной разрешенной скорости на этом участке 60-80 км/ч. В полиции города пообещали найти нарушителя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2234352-voditel-bmw-razognalsya-do-205-km-ch-po-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti/