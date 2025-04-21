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Водитель Haval гнал по трассе в Павлодарской области со скоростью больше 200 км/ч

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Нарушитель скоростного режима в Павлодарской области
Нарушитель. Фото: ДП Павлодарской области

В Павлодарской области водитель автомобиля Haval Dargo разогнался до скорости 207 км/ч. За это нарушение мужчине назначили крупный штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, с начала текущего года на дорогах Павлодарской области выявили порядка 26 тысяч водителей, нарушивших скоростной режим.

"К примеру, на автодороге Астана - Павлодар возле поселка Калкаман водитель автомашины Haval Dargo нарушил предусмотренный скоростной режим 140 км/ч. Зафиксированная скорость 207 км/ч", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Указанное нарушение зафиксировал автоматический программный комплекс Zerek. В отношении данного водителя зарегистрировано предписание о необходимости уплаты штрафа в сумме 157 280 тенге.

"Скорость движения ни в коем случае не должна определяться спешкой водителя или пассажира, ведь любая спешка влечет за собой увеличение скорости и создает, соответственно, угрозу безопасности на дороге. Приехать поздно или никогда - выбор очевиден", - отметили в ведомстве.

Ранее в Павлодарской области установили водителя автомобиля BMW 540i xDrive, который на трассе разогнался до 205 км/ч, превысив максимальную разрешенную скорость на 105 км/ч.

Добавим, что по ч.3-1 ст.592 КоАП РК превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину от 60 и более километров в час влечет штраф в размере 40 МРП (157 280 тенге). 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2237637-voditel-haval-gnal-po-trasse-v-pavlodarskoy-oblasti-so-skorostyu-bolshe-200-km-ch/