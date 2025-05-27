Спецоперация в Астане: свыше100 кг мефедрона нашли у иностранцев (видео)

Полицейские сообщили о ликвидации транснациональной наркогруппировки - задержаны иностранные граждане и изъято 100 кг наркотиков, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как заявили в ведомстве, в ходе спецоперации в Астане сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности ликвидировали деятельность транснациональной преступной группы, занимавшейся незаконным оборотом синтетических наркотиков.

"В результате оперативных действий задержаны иностранные граждане, у которых изъято более 100 кг синтетического вещества "мефедрон". На черном рынке такая партия стоит около 6 млн долларов США, что составляет до 300 тысяч разовых доз", - сообщил и.о. председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

В настоящее время все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В апреле мы сообщали, что свыше 270 кг наркотиков и пистолет изъяли у двух мужчин в Астане. Отмечается, что оружие может относиться к числу похищенных во время кантара.

В феврале в Астане полицейские изъяли особо крупную партию гашиша весом 67 кг - обнаружены две пластиковые бочки, в которых содержалось около 45 пакетов с наркотическим веществом.

В январе текущего года КНБ при координации Генеральной прокуратуры был пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Десятки мешков с наркотиками нашли в машине - изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны.