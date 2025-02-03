Миллионы тенге потеряла жительница Астаны из-за "положительных отзывов"

Астанчанка стала жертвой мошенничества и потеряла несколько миллионов тенге - женщина поверила фальшивым положительным отзывам, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного ДП.

В столичную полицию обратилась гражданка с заявлением о мошенничестве. Со слов женщины, злоумышленница обещала доставить разные виды товаров из Китая по низкой цене.

Отмечается, что потерпевшую завалили фальшивыми положительными отзывами о якобы оказанных услугах.

Стражи порядка установили, что предполагаемая мошенница открыла в одном из мессенджеров общий чат, куда скидывала картинки нужных товаров и говорила, что если при заказе 100-200 штук и так далее, стоимость товара получится дешевле - на такую уловку попалась потерпевшая.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции района Алматы была установлена 35-летняя девушка, которая под предлогом доставки товара, обманным путем завладела денежными средствами в сумме три с половиной миллиона тенге", - сообщили в полиции.

В настоящий момент подозреваемая арестована.

Также известно, что в отношении фигурантки ранее зарегистрировано 16 уголовных дел, где сумма общего ущерба, составила около 200 миллионов тенге.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.