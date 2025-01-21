Мошенник наживался на желающих совершить умру казахстанцах

Стражи порядка Алматы задержали жителя Алматинской области по подозрению в мошенничестве, связанном с паломничеством, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Полицейскими был задержан житель Алматинской области, который, позиционируя себя руководителем туристической фирмы, заключал фиктивные договоры о предоставлении услуг по отправке паломников в умру, сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, подозреваемому пособничали как минимум четыре человека - действиям каждого из них будет дана правовая оценка, пообещали в полиции.

Фигурант взят под стражу.

С официальным заявлением в полицию обратились 33 человека. Уголовное дело расследуется по факту мошенничества.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.