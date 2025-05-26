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Гендиректора учреждения при Минэкологии подозревают в хищении денег в ЗКО

Опубликовано:

Антикор
Папка. Көрнекі фото: t.me/antikornews

Гендиректора РГУ "Государственный природный резерват "Бокейорда" Министерства экологии и природных ресурсов подозревают в коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

В сообщении указано, что Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело в отношении генерального директора государственного природного резервата "Бокейорда" при Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

"Он подозревается в хищении бюджетных средств в крупном размере путем незаконного начисления заработной платы лицу, фактически не осуществлявшему трудовую деятельность в резервате.

С санкции суда подозреваемый взят под стражу. В настоящее время проверяется его причастность к совершению других преступлений. Расследование продолжается", - сказано в сообщении.

Как указано на сайте РГУ, "Бокейорда", - это особо охраняемая природная территория, расположенная в Бокейординском, Жанибекском, Казталовском и Жангалинском районах Западно-Казахстанской области Казахстана.

Он образован 25 мая 2022 года для охраны уральской популяции сайгака. Одновременно с резерватом был организован прилегающий к нему Ащиозекский заказник.

На прошлой неделе в Антикоре опубликовали видео по делу о взятке в 200 тыс. долларов США за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению табачной продукции в Жамбылской области.

Также на прошлой неделе сообщалось, что суд вынес приговор по делу о взятке в 90 млн тенге должностному лицу в Таразе за передачу 2 тыс. коробок сигарет (эквивалент 1 млн пачек сигарет), подлежащих уничтожению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2248842-gendirektora-uchrezhdeniya-pri-ministerstve-ekologii-podozrevayut-v-hishcheniyah/