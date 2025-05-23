Видео по делу о взятке в 200 тыс. долларов показали в Антикоре

Опубликовано видео по делу о взятке в 200 тыс. долларов США за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению табачной продукции в Жамбылской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как отмечается в официальном Telegram-канале Антикоррупционной службы РК, специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области огласил приговор в отношении главного специалиста областного департамента государственных доходов Укимбаева С., жителей Тараза Мурадова Э. и Телеуова Т.

Мурадова и Телеуова признали виновными в даче взятки должностным лицам городского отдела финансов в сумме 200 тыс. долларов США за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции, а Укимбаева - в посредничестве во взяточничестве.

Приговором суда Мурадову назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, Телеуову - 9 лет лишения свободы, Укимбаеву - 3 года лишения свободы.

Кроме того, Укимбаева пожизненно лишили права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Судебный акт в законную силу пока не вступил.

В Антикоре показали оперативное видео следственных действий.

Ранее уже сообщалось, что суд вынес приговор по делу о взятке в 90 млн тенге должностному лицу в Таразе за передачу 2 тыс. коробок сигарет (эквивалент 1 млн пачек сигарет), подлежащих уничтожению.

По материалам суда, в марте 2024 года двое подсудимых при посредничестве третьего передали руководителю КГУ "Отдел финансов Тараза" (под наблюдением Антикоррупционной службы) взятку в размере 90,2 млн тенге.

Оказалось, что руководитель КГУ "Отдел финансов Тараза" и статист, осознавая незаконность этих действий, обратились с заявлением в Антикор по факту предложения взятки в особо крупном размере.